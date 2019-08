Gears 5: svelate le skin e gli oggetti esclusivi dedicati ad Halo Reach

Le indiscrezioni delle scorse ore, alla fine, si sono rivelate veritiere. Durante la ricca puntata speciale di Inside Xbox trasmessa in occasione della Gamescom 2019, The Coalition ha svelato un pacchetto a tema Halo Reach per Gears 5.

Tutti gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate e gli acquirenti di Gears 5 Ultimate Edition otterranno l'accesso ad Halo: Reach Character Pack, un pacchetto comprendente i personaggi Emile-A239 e Kat-B320 utilizzabili nel multigiocatore, la skin di Jack del Noble Team, e il banner, lo spray e il team mark dello stesso Noble Team. Potete ammirare gli oggetti in questione nel trailer condiviso per l'occasione, che abbiamo allegato in cima a questa notizia.

Prima di salutarvi, ricordiamo che Gears 5 sarà pubblicato su Xbox One e PC il 10 settembre 2019, giorno in cui debutterà anche all'interno del catalogo di Xbox Game Pass. Gli abbonati ad Game Pass Ultimate potranno cominciare a giocare a partire dal 6 settembre. Durante la puntata di Inside Xbox è inoltre stata svelata ufficialmente la Modalità Orda di Gears 5.