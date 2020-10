Gears 5 e Tactics: nuova vita su Xbox Series X! Come girano?

Scopriamo insieme come girano e quali sono i miglioramenti di Gears 5 e Gears Tactics accessibili su Xbox Series X dopo aver applicato i relativi aggiornamenti grafici e contenutistici previsti su nextgen con il sistema Smart Delivery della prossima famiglia di console Microsoft.

Partendo dalla splendida avventura sparatutto con protagonista Kait Diaz, l'update nextgen confezionato da The Coalition non rivoluziona il già ottimo comparto grafico dell'attuale versione Xbox One ma interviene per migliorarne il colpo d'occhio generale con una pletora di modifiche che contribuiscono a mettere in risalto i punti di forza della produzione.

Dal supporto ai 120fps per le modalità multiplayer competitive alle scene in cinematica ricampionate a 60fps, fino ad arrivare al framerate che si mantiene granitico sui 60 fotogrammi al secondo anche nelle scene più contitate, il lavoro svolto dalla sussidiaria canadese degli Xbox Game Studios è encomiabile. Peccato solo per la mancata adozione del Ray Tracing in un sistema di illuminazione che, per questo, continua a risultare piuttosto statico nonostante i benefici apportati dalla maggiore potenza computazionale a disposizione.

Non meno importante è stato poi lo sforzo profuso da Splash Damage per elevare la grafica di Gears Tactics su Xbox Series X. L'aggiornamento nextgen dello strategico "alla XCOM" ambientato nella dimensione di Gears of War migliora in maniera sensibile l'illuminazione, la qualità delle texture e la fluidità del framerate, garantendo oltretutto dei benefici al gameplay che spaziano dalla modalità Jacked alla riformulazione dell'interfaccia con supporto pieno al controller e al binomio mouse-tastiera. Per tutti i dettagli, vi lasciamo al nostro speciale su Gears 5 e Tactics nextgen su Xbox Series X.