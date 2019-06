Gears 5 Tatctis è ancora in sviluppo: ne parla Rod Fergusson

Nel corso dell'edizione 2018 dell'Electronic Entertainment Expo, Microsoft aveva presentato durante la propria conferenza diversi progetti legati al brand Gears of War, tra cui Gears 5, Gears POP! e Gears Tactics.

Quest'ultimo si presentava come una sorta di spin-off di stampo strategico, legato all'apprezzata IP del team di The Coalition. Il gioco, tuttavia, dopo un primo annuncio, non è stato protagonista di aggiornamenti significativi in merito allo stato di sviluppo del progetto. L'assenza di menzioni particolari al titolo nel corso dell'E3 2019, tuttavia, è stata recentemente motivata da Rod Fergusson, nel corso di una recente intervista concessa a Kotaku: "Lo scorso anno, desideravamo veramente parlare di tutti e tre i giochi e mostrare che Microsoft sta triplicando gli sforzi sul franchise di Gears of War, ma ora che lo abbiamo fatto stiamo cercando di assicurarci che non si tratti sempre di questa tripletta...parleremo di Gears Tactis più avanti".



Queste parole confermano dunque che il progetto non è stato oggetto di cancellazione da parte del team. Nell'attesa di saperne di più, i fan della saga possono per ora concentrare la propria attenzione sugli altri giochi legati al franchise. Nel corso dell'E3 2019 è stata infatti confermata la data di uscita di Gears 5. Inoltre, è stato mostrato al pubblico un nuovo trailer di Gears POP!.