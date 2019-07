Gears 5: il team di sviluppo punta all'esport, partnership stretta con PGL

Lo sviluppatore della serie Gears of War, The Coalition, collaborerà con l'organizzatore di tornei PGL per avviare la stagione esport 2019-20 per Gears 5.

L'esport di Gears 5 presenterà un bel po' di iniziative quest'anno: una Pro League, tornei amatoriali, campionati internazionali in stile Major e Campionati del mondo che concluderanno la stagione competitiva.

La stagione 2019-20 inizierà a settembre in concomitanza con l'uscita del titolo. I migliori team del Nord America, del Centro America ed europei possono qualificarsi per la Gears 5 Pro League online. Le squadre che non fanno parte della Lega Pro potranno partecipare a tornei online settimanali per guadagnare premi e scalare la ladder e guadagnarsi quindi il proprio posto al sole.

Gears 5 presenterà per la prima volta le regioni del Sud America e dell'Asia-Pacifico per le competizioni internazionali e l'organizer PGL si occuperà di coprire i costi di trasferta. Queste regioni, però, pare che non avranno alcuno slot in Pro League. La stagione 2019-20 includerà tre major in vista del campionato mondiale del TPS targato The Coalition.

A dispetto di quanto siamo abituati qui in Europa, Gears of War 4 è stato un titolo esport estremamente popolare, soprattutto nelle Americhe. Gli OpTic Gaming sono attualmente la (ormai ex) squadra più ricca del circuito, con più di $ 1,1 milioni vinti.

Gears 5 uscirà il 10 settembre per Xbox One e PC ma, intanto, gli eventi hanno già preso il via. La ELEAGUE Gears Summer Series Invitational ha visto la partecipazione di otto delle migliori squadre di Gears of War, mentre prosegue la docu-serie di successo “Gears Summer Series: The Bondsyals of Brotherhood” dedicata al dietro le quinte dei grandi eventi esport di Gears of War.