Gears 5 Tech Test: l'analisi di Digital Foundry su Xbox One X e PC

Digital Foundry ha analizzato nel dettaglio la build del Tech Test Multiplayer di Gears 5, test tecnico tenuto a luglio su PC e Xbox. Nello specifico il sito ha preso in esame le versioni per Windows e Xbox One X.

Sulla console Microsoft di fascia alta il gioco gira ad una risoluzione dinamica compresa tra 1440p e 2160p, a seconda delle situazioni, Digital Foundry parla di "un ottimo utilizzo della risoluzione dinamico e un comparto visivo di altissimo livello grazie alle numerose soluzioni tecnologiche adottate da The Coalition per migliorare la qualità dell'immagine."

Il framerate si mantiene costante a 60fps su One X, salvo rari casi in cui il valore cala leggermente, tuttavia si tratta di episodi sporadici. Su PC la situazione varia in base all'hardware di riferimento, in ogni caso i tecnici di DF confermano le numerose opzioni disponibili che permettono di scalare il motore e far girare il gioco anche su configurazioni poco performanti, mantenendo un buon impatto visivo.

Gears 5 sarà disponibile dal 13 settembre (10 settembre per i preordini e Deluxe Edition) su PC e Xbox One, lo stesso giorno arriverà nei negozi anche il controller a tema Gears of War. Per chiunque desideri calarsi nelle atmosfere di Gears senza aspettare, Gears of War 4 è gratis da oggi per gli abbonati Xbox LIVE Gold come parte dei Games with Gold di agosto.