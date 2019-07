Gears 5 Tech Test: pubblicate due patch per risolvere i problemi di accesso

Ieri sera, dei gravi problemi al matchmaking hanno impedito a numerosi utenti di provare la componente multigiocatore del titolo. A nulla è servita l'implementazione di un sistema di code, che ha ulteriormente allungato i tempi di attesa. I ragazzi di The Coalition, in ogni caso, non se ne sono stati con le mani in mano, e mentre da noi era notte hanno lavorato sodo per mettere a punto e pubblicare ben due patch server-side . La prima è arrivata intorno alle 5:00, la seconda invece alle 7:30. Trattandosi di interventi effettuati sui server, ai giocatori non è richiesto il download di alcun file aggiuntivo.

This server-side update has now been deployed.



We’ll continue to keep you updated on any developments as work continues right here on @CoalitionGears. — The Coalition Studio (@CoalitionGears) July 20, 2019