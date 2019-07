Gears 5 Tech Test al via: segnalati alcuni problemi di accesso

Sembra tuttavia che la procedura per accedervi potrebbe risultare più lunga del previsto . Come potete infatti verificare in calce a questa news, il team di sviluppo ha pubblicato alcuni aggiornamenti in merito tramite l'account Twitter ufficiale di Gears 5. Per regolare l'accesso alla prova è stato allestito un sistema di code, ma alcune problematiche hanno determinato tempi di attesa più lunghi del previsto. Sulla piattaforma social, The Coalition ringrazia gli utenti per la pazienza e comunica che, mentre è al lavoro per risolvere alcuni problemi, i giocatori potrebbero visualizzare tempi di attesa in aumento. Questi, tuttavia, dovrebbero successivamente ridursi notevolmente una volta risolte le problematiche. L'account Twitter ufficiale del gioco promette in merito aggiornamenti il più frequentemente possibile . Ne approfittiamo per segnalarvi che sono recentemente emersi nuovi dettagli su campagna e PvE di Gears 5 .

You can play #Gears5 RIGHT NOW - the Tech Test Weekend is now live!



Reminder: We have a queue system that will help us manage high demand as the Tech Test goes live. You may have a wait before you are able to enter the game. pic.twitter.com/GHuBDU64FL — Gears of War (@GearsofWar) July 19, 2019

Update on the #Gears5 Tech Test:



While we resolve some of the issues as soon as possible, you may see an increase to estimated wait time to get in.



The actual wait time will decrease dramatically as we stabilize the services and let in more players. Thanks for your patience! — The Coalition Studio (@CoalitionGears) July 19, 2019