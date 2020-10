Gears 5: The Coalition annuncia il nuovo DLC narrativo 'Hivebusters', in arrivo a dicembre

Giornata di annunci in casa The Coalition. Gli sviluppatori di Gears 5 hanno infatti svelato l'arrivo di un nuovo DLC narrativo che approderà su Xbox One, Xbox Series X/S e PC il prossimo dicembre con una storia completamente inedita.

Zoe Curnoe, principal lead producer di Gears 5, ha annunciato l'arrivo di un nuovo DLC durante un'intervista con i colleghi di IGN Usa: "Tutto quello che posso dire è (che arriverà) a dicembre e il titolo sarà Hivebusters, questo potrebbe darvi qualche suggerimento su cosa potrà contenere il nuovo DLC. Sarà disponibile anche sulle nuove console e quindi sarà ottimizzato per queste due". Il producer ha poi svelato qualche ulteriore dettaglio: Hivebusters durerà circa 3/4 ore e tutte le informazioni relative ai prezzi e alle modalità di distribuzione arriveranno nei primi giorni di dicembre.

Per chi non lo sapesse, Hivebusters è una squadra di Gears che non è mai comparsa nella campagna principale ma è protagonista della nuova modalità Fuga nonché del fumetto originale Gears of War: Hivebusters. In precedenza The Coalition aveva dichiarato che non avrebbe sviluppato contenuti aggiuntivi sulla storia di Gears. Interrogata sulla questione Curnoe ha affermato che questo tipo di filosofia è ancora valida ma vista la quantità di richieste provenienti dai fan, lo studio ha deciso di fare un'eccezione.

Mike Ryaner, technical director dello studio, ha poi parlato delle qualità grafiche di Xbox Series X e S: "Le cose che stiamo facendo con l'illuminazione globale e con la mappatura costante sono un buon esempio e ci siamo assicurati che il contenuto sia davvero impostato per trarne il massimo vantaggio". Nella stessa giornata The Coalition ha anche annunciato tutte le novità in arrivo con la versione next-gen di Gears 5. Sulle nostre pagine potete trovare la prova di Gears 5 su Xbox Series X.