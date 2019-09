Gears 5 e The Coalition: Fergusson evidenzia la libertà creativa concessa da Microsoft

Gears of War si prepara ad approdare nuovamente sul mercato videoludico con l'ormai imminente pubblicazione di Gears 5, quinto capitolo della saga, sviluppato da The Coalition.

Il responsabile della software house canadese, Rod Fergusson, ha recentemente offerto qualche interessante considerazione sul rapporto esistente tra lo studio ed i vertici della Casa di Redmond. Nel corso di un'intervista concessa al portale GameSpot, ha infatti evidenziato come Microsoft non fornisca "alcun tipo di indicazione in ambito creativo" e conceda fiducia ai propri team. Fergusson, in particolare, sottolinea come sia Matt Booty, responsabile degli Xbox Game Studios, sia Phil Spencer abbiano grande considerazione della capacità dei vertici del team e dei relativi membri di identificare la maniera migliore per dare forma al progetto a cui stanno lavorando. Il focus principale, sottolinea il leader di The Coalition, risiede nel realizzare ottimi titoli, senza preoccuparsi di aderire a specifici modelli di business o di "modificare cose per adattarsi ad una particolare strategia". Per Fergusson, questo modello di sviluppo è vincente, in quanto "permette ad ogni studio di avere la propria identità e di essere creativo".



Proprio recentemente, Fergusson ha offerto alcuni dettagli su come il team abbia trovato ispirazione nei migliori GDR open world nel corso della realizzazione del nuovo capitolo della serie. Sulle pagine di Everyeye, il nostro Francesco Fossetti vi ha raccontato in esclusiva italiana le sue prime impressioni sulla Campagna di Gears 5.