Gears 5: The Coalition parla delle microtransazioni presenti nel multiplayer

The Coalition ha precisato sin da subito che all'interno del comparto multiplayer di Gears 5 non ci sarebbero state le famigerate loot box. Le microtransazioni, tuttavia, sono state implementate, ed il multiplayer designer director Ryan Cleven ha spiegato i motivi di tale scelta nel corso di una recente intervista concessa a GamesIndusrty.biz.

"Avevamo preso questa decisione prima che accadesse tutto [riferendosi al fiasco di Star Wars Battlefront 2 di Electronic Arts]. Stavamo sostanzialmente leggendo le foglie di tè, immagino, e siamo stati uno dei primi studi ad adottare pacchetti di carte all'interno del nostro gioco. Pensavamo di averlo fatto abbastanza elegantemente in Gears 4: ad alcune persone piaceva, ad altre no. Altre compagnie e altri giochi avrebbero agito diversamente e avrebbero reso più scontente le persone.



Ci poniamo una sfida: possiamo ancora fornire oggetti acquistabili ai giocatori che vogliono comprare e permettere al resto dei giocatori di godere del sistema? Questa è stata una sfida che ci siamo posti fin dall'inizio di Gears 5 ... Avevamo la sensazione che le loot box non fossero adatte a Gears e volevamo essere avanti nella ricerca di soluzioni, prima ancora che scoppiassero tutte quelle polemiche [sempre riferendosi a Battlefront 2]".

Le microtransazioni di Gears 5 permetteranno ai giocatori di raccogliere più valuta in-game da spendere in oggetti cosmetici o personaggi (ottenibili anche semplicemente giocando). Il metodo adottato da The Coalition permette, secondo Cleven, di "sbarazzarsi delle casse premio e assicurarsi che sia possibile accontentare le persone che stanno cercando di accelerare la loro progressione o guadagnare item cosmetici usando i soldi, mantenendo al contempo l'integrità dell'esperienza di gioco."



Ricordiamo che Gears 5 farà il suo debutto ufficiale su PC e Xbox One il 10 settembre 2019. La campagna si è finalmente mostrata di recente con uno spettacolare trailer. Se foste interessati ad approfondire la nuova modalità Orda del gioco, vi rimandiamo alla nostra nuova Anteprima dopo la prova della Gamescom.