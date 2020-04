Gears 5: The Coalition ripercorre la storia di Gears of War con la cronologia ufficiale

Approfittando della visibilità mediatica garantitagli dallo speciale su IGN.com, il team di sviluppo di The Coalition non si è "limitato" a svelare delle nuove informazioni su Gears 6 per PC, Xbox One e Xbox Series X ma ha anche presentato la cronologia ufficiale della storia di Gears of War.

Le schede esplicative sulla cronologia di GOW, in lingua inglese e consultabili al link che trovate in calce alla notizia, ripercorrono gli eventi che hanno caratterizzato l'epopea sparatutto di Microsoft, dalla battaglia combattuta dal team guidato da Marcus Fenix agli stravolgimenti avvenuti sul pianeta fittizio di Sera nel corso della guerra infinita alle Locuste.

In ciascuna di queste schede viene così riassunta la storia dei singoli capitoli della serie di Gears of War, con un focus sui personaggi, sui nemici e sui fatti salienti che hanno contribuito a erigere l'impalcatura narrativa dell'IP ideata da Cliff Bleszinski.

L'ordine cronologico seguito dallo speciale colloca la storia del prossimo episodio, Gears Tactics, subito dopo gli atti conclusivi della campagna principale di Gears of War Judgment, aiutandoci così a inserirlo nel giusto contesto narrativo prima che il prossimo, ambizioso strategico "alla XCOM" di The Coalition arrivi su PC il 28 aprile e successivamente su Xbox One.