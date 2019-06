Gears 5: The Coalition svela la copertina ufficiale del gioco

The Coalition ha svelato la copertina ufficiale di Gears 5, il nuovo capitolo di Gears of War in arrivo su Xbox One e Windows 10. L'immagine è stata pubblicata sul forum del gioco: potete vederla in calce alla notizia.

Come potete vedere a fondo pagina, la copertina ufficiale di Gears 5 sembra riprendere il tipico stile delle locandine cinematografiche, con la protagonista Kait al centro e i vari protagonisti (buoni e cattivi) dell'avventura sullo sfondo (tra cui spicca il celebre Marcus Fenix).

Sul forum di ResetEra è stato pubblicato un sondaggio per verificare l'apprezzamento verso la copertina del gioco, che al momento sembra essere stata gradita solo dal 42% degli utenti. Voi cosa ne pensate, invece? Fatecelo sapere nei commenti.

Per saperne di più su Gears 5, a partire dalla data di lancio definitiva del gioco (che secondo un recente leak potrebbe essere fissata al 10 settembre), non rimane che attendere la conferenza Xbox E3 2019 in programma alle 22:00 del 9 giugno.