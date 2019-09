Gears 5: The Coalition svela il programma dei prossimi 6 mesi di DLC

Se pensate che dopo il lancio di Gears 5 il team di sviluppo avesse intenzione di prendersi una pausa, siete fuori strada. The Coalition infatti, nonostante la lunga gestazione dell'attesissima esclusiva Microsoft, è già al lavoro oltre che sulla risoluzione dei bug, anche sui prossimi contenuti extra.

Tanto è vero che la software house ha diffuso anche una mappa relativa ai prossimi DLC, svelando di fatto cosa i giocatori possono aspettarsi su Gears 5 nei prossimi sei mesi. I contenuti extra saranno diffusi a scaglioni e si chiameranno "Operations", ognuna delle quali durerà circa tre mesi appunto, per poi lasciare il passo a quella successiva.

Attualmente è in corso la prima, che include 4 personaggi con abilità uniche, oltre 200 elementi di personalizzazione, eventi settimanali e quant'altro. La seconda Operation inizierà invece a Dicembre, e tra i contenuti anticipati ci sono:

Nuova modalità Versus

Nuove Mappe, Escape Hives, Map Builder Tiles (editor di livelli)

Nuovi personaggi con abilità speciali

Eventi settimanali

Oltre 200 ulteriori personalizzazioni

Insomma c'è tanta carne al fuoco per un banchetto che si prospetta davvero ricco, senza contare che dopo le prime due Operations potrebbero essercene anche molte altre ancora. Gears 5 è il gioco più giocato su Xbox One in questo momento, ed è riuscito a scalzare perfino Fortnite dalla vetta di questa speciale classifica.

Che ne pensate? Per approfondire sul gioco, date un'occhiata alla nostra recensione di Gears 5.