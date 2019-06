Gears 5: trailer per Mac, uno dei personaggi utilizzabili nella nuova modalità Escape

Gears 5 è stato uno dei titoli protagonisti della presenza di Microsoft all'E3 2019. Tra le novità presentate in occasione della fiera losangelina figura anche un'inedità modalità PvE.

Denominata Escape, quest'ultima vedrà tre giocatori, impersonanti altrettanti personaggi, dedicarsi ad una rocambolesca fuga da una mappa densa di pericoli e possenti avversari. Tra gli avatar nei cui panni potranno calarsi gli utenti, troveremo Mac, personaggio presentato grazie ad un nuovo trailer dedicato. Per quanto breve, il filmato pubblicato dal team di The Coalition offre alcuni dettagli interessanti sulle abilità in possesso del combattente. Nel corso del video, possiamo infatti vedere Mac fare uso di una abilità passiva e di una ultimate ability. Denominata "Barrier", quest'ultima schiera davanti a Mac uno scudo che si muove insieme al personaggio. Per vederlo in azione, non vi resta che visionare il trailer: lo trovate disponibile direttamente in apertura a questa news!

Ne approfittiamo inoltre per segnalarvi che la nuova modalità cooperativa a tre giocatori è oggetto di approfondimento all'interno del nostro provato di Gears 5 Escape, realizzato da Everyeye in occasione dell'E3 2019 e a firma di Giuseppe Arace. In chiusura, vi segnaliamo inoltre che nell'ambito della modalità PvE sarà inoltre disponibile anche un editor di mappe Escape.