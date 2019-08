Gears 5: tre mesi di Xbox Game Pass gratis con l'acquisto di una CPU o GPU AMD

Dopo aver annunciato i requisiti di sistema PC di Gears 5 ed averci mostrato un nuovo video sulle mappe multiplayer del prossimo kolossal sparatutto di The Coalition, i vertici di Microsoft lanciano un'interessante promozione rivolta a tutti coloro che acquisteranno una GPU o una CPU di AMD.

In base alle informazioni condivise dalla casa di Redmond e dal colosso tecnologico di Sunnyvale, con l'acquisto di una CPU o GPU AMD è possibile ottenere gratuitamente un abbonamento di tre mesi a Xbox Game Pass su PC. In questo modo, chi desiderà affrontare la campagna di Gears 5 e le sfide della modalità multiplayer del capolavoro annunciato di The Coalition potrà farlo scaricando il gioco dal catalogo del Game Pass che, su PC, comprende una ludoteca con più di 100 titoli.

La promozione, accessibile per un periodo di tempo limitato, coinvolge tutti gli acquirenti di un processore della famiglia AMD Ryzen 5, 7 o 9, ma anche di una scheda video Radeon VII o RX (comprese le GPU Vega e RX XT9). In calce all'articolo trovate il link al sito ufficiale di AMD, con tutti i dettagli sull'iniziativa e le modalità di partecipazione.

A chi ci segue, ricordiamo infine che Gears 5 sarà disponibile a partire dal 10 settembre su PC e Xbox One, con approdo su Game Pass sin dal giorno di lancio. Nella giornata di domani, venerdì 30 agosto, sulle pagine di Everyeye.it potrete assistere al reveal della Campagna di Gears 5 in esclusiva italiana.