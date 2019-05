Gears 5: da Twitter un primo sguardo ad un nemico inedito, lo Stump!

Gears 5 è stato ufficialmente annunciato da Microsoft nel corso dell'E3 2018, ma, ad oggi, è ancora privo di una data di pubblicazione ufficiale: sembra tuttavia che il team di sviluppo si sia deciso a fornire alcuni primi indizi sul gioco.

Nel corso dell'appuntamento con Inside Xbox tenutosi nel corso del mese di aprile, Rod Fergusson, direttore creativo presso The Coalition, ha infatti annunciato che i giocatori potranno dare un primo sguardo a Gears 5 Versus Multiplayer nel corso dell'estate, all'interno del calendario di eventi promosso dalla LEAGUE Gears Summer Series. Ora, la software house torna ad offrire un piccolo scorcio sullo sviluppo del nuovo capitolo della saga videoludica.

L'account Twitter ufficiale della serie Gears of War ha infatti pubblicato un cinguettio decisamente interessante, che potete visionare direttamente in calce a questa news. In allegato a quest'ultimo troviamo una breve clip che introduce un nuovo, terrificante nemico, denominato "Stump". Nel Tweet possiamo leggere: "Quando vedi uno Stump, cerca un riparo. In fretta". L'hashtag #Gears5 presente in chiusura al cinguettio svela la correlazione di quest'ultimo al prossimo gioco di The Coalition.



Cosa ne pensate? Il gioco sarà tra i protagonisti della Conferenza di Microsoft all'E3 2019? Ormai l'appuntamento è vicino e l'attesa per scoprirlo sarà dunque breve!