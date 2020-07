Gears 5: l'update Operation 4 Brothers in Arms è disponibile per il download

Microsoft e The Coalition hanno lanciato l'Operazione 4 di Gears 5, intitolata Brothers in Arms, con un nuovo trailer. L'aggiornamento introdurrà un gran numero di personaggi e completerà l'originale Delta Squad con l'iconico Dom Santiago.

Con un lancio a sorpresa e in anticipo sul prossimo evento dedicato a Xbox Game Studios, Gears 5 Operation 4: Brothers in Arms si presenta al pubblico come il più grande "one-time drop" di personaggi dal momento del lancio. I nuovi alter ego digitali giocabili in multiplayer saranno infatti sei: Dom, Paduk, Grenadier, Uir Soldier, Karn e Jin Bot.

L'update non si limita però ad introdurre i soli personaggi e implementa una nuova linea di progressione, nuove ricompense e un sistema di classificazione completamente rivisto. Potete trovare la patch note completa a questo link. Gears 5 Operation 4: Brothers in Arms è disponibile gratuitamente per tutti i possessori del gioco originale ed è possibile scaricarlo già da questo momento.

Intanto i fan attendono con impazienza il prossimo evento di Microsoft legato a Xbox Series X. Proprio oggi la casa di Redmond ha condiviso nuovi dettagli sulla Xbox Velocity Architecture che promette di rivoluzionare l'approccio alla creazione dei videogiochi next-gen. Non resta che attendere il 23 luglio per saperne di più.