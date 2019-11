Gears 5 ha venduto più di Gears of War 4: Phil Spencer parla del successo del gioco

Nel corso del mese di settembre, Gears 5 ha debuttato in contemporanea su Xbox One, PC Windows e nel catalogo Xbox Game Pass, apprezzato servizio di abbonamento targato Microsoft.

Il nuovo capitolo della serie ha ricevuto un'accoglienza decisamente positiva da parte della critica videoludica, che ha valutato favorevolmente l'operato degli sviluppatori di The Coalition. Non solo per questo, racconta Phil Spencer, il gioco ha rappresentato per Microsoft un successo. Intervistato a margine dell'Xbox Fan Fest di Londra dalla redazione di Eurogamer.net, il responsabile Xbox ha offerto alcune interessanti considerazioni sull'esordio del gioco e sulla sua disponibilità per gli abbonati Xbox Game Pass sin dal giorno della release.

"Gears 5 ha venduto bene per noi. - esordisce Spencer - Ha venduto meglio di Gears 4". Discutendo dell'inserimento del gioco nel servizio di abbonamento Microsoft, quest'ultimo ha voluto sottolineare come si tratti di una scelta che offre ai giocatori plurime possibilità di scelta. I giocatori non interessati ad Xbox Game Pass hanno infatti potuto acquistare Gears 5 singolarmente, mentre altri hanno potuto cogliere l'occasione per sottoscrivere, o restare iscritti, al servizio. "[...] Siamo incredibilmente felici di Gears 5".



Per saperne di più, sulle pagine di Everyeye potete ovviamente trovare la nostra recensione di Gears 5.