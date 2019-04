Gears 5 Versus Multiplayer: il pubblico potrà averne un primo assaggio in estate!

In occasione dell'Inside Xbox di martedì 16 aprile, è intervenuto anche Rod Fergusson, Creative Director presso gli studi di The Coalition, il quale ha condiviso con il pubblico alcune novità su Gears of War.

Dopo aver brevemente ripercorso il cammino intrapreso per portare il franchise sulla scena e-sport, Fergusson ha avuto modo di fornire un'interessante informazione: il Direttore Creativo ha infatti annunciato che il 14 giugno prenderà il via l'evento "ELEAGUE Gears Summer Series: The Bonds and Betryals of Broderhood".



La ELEAGUE sarà il palcoscenico in occasione del quale i videogiocatori potranno dare un primo sguardo a Gears 5. Particolarmente interessante, otto dei migliori Team di Gears of War, provenienti da tutto il mondo, avranno l'opportunità di partecipare ad un evento presso i Turner Studios di Atlanta. Qui,i fortunati potranno affrontarsi in Gears 5 Versus Multiplayer! L'appuntamento è fissato per l'estate, nel corso delle giornate del 13 e 14 luglio, e, per chi lo desidera, sarà possibile seguirlo in diretta tramite Twitch. Curiosi di saperne di più?



Ne approfittiamo inoltre per segnalarvi che durante l'evento Inside Xbox, Phil Spencer ha discusso dell'E3 2019 e della presenza di Microsoft all'evento. La Casa di Redmond ha inoltre usufruito dell'appuntamento per presentare ufficialmente al pubblico il nuovo abbonamento Xbox Game Pass Ultimate.