Gears 5: la Video Anteprima della modalità Orda dalla Gamescom

A poche settimane dal lancio, Microsoft ha sfruttato il palcoscenico della Gamescom per svelare la Modalità Orda e presentare la campagna di Gears 5 con un trailer. L'immancabile componente cooperativa, ormai marchio di fabbrica della serie, è anche stato oggetto di una prova approfondita del nostro Francesco Fossetti.

Le sue impressioni si sono rivelate decisamente positive. L'impostazione della Modalità Orda rimane quella di sempre: un gruppo composto da 5 giocatori deve resistere strenuamente a ben 50 ondate di nemici inferociti, in mappe ristrette e perfette per un assedio. Anche qui, esattamente come in Escape e nel Multigiocatore, Gears 5 ha fatto un piccolo passo in direzione degli hero shooter. I personaggi controllabili appartengono a classi specifiche e sono tutti dotati di abilità attive e passive. Marcus Phoenix, ad esempio, possiede un abilità speciale che gli consente di indirizzare per una manciata di secondi tutti i proiettili verso le locuste, mentre Kait Diaz è capace di utilizzare un sistema di occultamento che la rende invisibile agli occhi delle locuste.

Tra le novità più importanti figura anche la presenza di Jack, un piccolo robot fluttuante che funge da supporto: mentre svolazza sul campo di battaglia, Jack può colpire i nemici con dei raggi e potenziare i compagni, fornendo loro maggior resistenza o aumentando l'efficacia dei loro colpi. C'è tanto di cui discutere, pertanto vi lasciamo alla Video Anteprima che potete visionare in apertura di notizia. In alternativa, tra le nostre pagine trovate anche la corposa anteprima della modalità Orda di Gears 5 curata da Francesco Fossetti. Il debutto del titolo di The Coalition, ricordiamo, è fissato per il giorno 10 settembre su Xbox One e PC (Microsoft Store e Steam). Lo stesso giorno debutterà anche in Xbox Game Pass, mentre gli acquirenti della Ultimate potranno iniziare a giocare con quattro giorni di anticipo.