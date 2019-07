Gears 5: la Video Anteprima del multiplayer in 4K e 60 fps

Grazie al Tech Test organizzato da Microsoft e The Coalition abbiamo potuto dare una prima occhiata approfondita al comparto multiplayer di Gears 5, in uscita a settembre su Xbox One e PC. Vediamo insieme com'è andata.

Alle 19 di oggi sarà sbloccato il tech test per tutti gli abbonati al servizio Xbox Live Gold, e potrete farvi un'idea ancora migliore di quello che ha da offrire il nuovo capitolo della saga, il cui lancio è previsto per il 6 Settembre 2019.

The Coalition ha intenzione di offrire un supporto post-lancio piuttosto importante per Gears 5, dato che ha già annunciato che sarà possibile sbloccare e acquistare personaggi in Gears 5 un po' come avviene in Rainbow Six Siege, e soprattutto con la possibilità di lanciare una modalità Battle Royale in Gears 5.

Non si tratta ancora di una decisione definitiva, ma gli sviluppatori hanno dichiarato di apprezzare particolarmente il genere e di voler provare a dargli il loro personale tocco, per cui il futuro potrebbe riservare alcune sorprese in tal senso.

In attesa di scoprire tutte le novità che arriveranno con Gears of War 5, date un'occhiata alla nostra anteprima.