Gears 5: la Video Recensione della Campagna con analisi 4K su Xbox One X

In attesa di poter provare il multiplayer con l'apertura dei server, abbiamo messo le mani sulla campagna di Gears 5, nuovo episodio della serie The Coalition in uscita il 10 settembre su PC, Xbox One e Xbox One X.

Come ci spiega Marco Mottura nella nostra recensione della campagna di Gears 5, il canovaccio narrativo steso dagli autori al seguito di Rod Fergusson ha permesso al nuovo capitolo dell'ormai storica saga di Gears of War di aprire un ciclo che, con tutta probabilità, continuerà con il prossimo episodio destinato ad approdare su next gen con Xbox Scarlett.

Il coraggioso approccio adottato dagli sviluppatori canadesi degli Xbox Game Studios consente agli appassionati della serie di sperimentare tantissime innovazioni, dalla vocazione spiccatamente open world di alcuni frangenti della trama alla presenza di un interessante sistema di progressione delle abilità per il drone di Kait e compagni. Peccato solo per le lacune di un finale qualitativamente non all'altezza degli altri atti della storia e per un combat system non così "rivoluzionario" come ci saremmo aspettati.

Prima di lasciarvi in compagnia della nostra Video Recensione della campagna di Gears 5 e delle vostre considerazioni sulla bontà del gameplay e del comparto grafico, vi ricordiamo che l'attesissimo sparatutto sci-fi di The Coalition e Microsoft approderà su PC e Xbox One il prossimo 10 settembre.

Il titolo entrerà a far parte dell'offerta riservata agli abbonati a Xbox Game Pass sin dal giorno di uscita e promette di essere supportato con tantissimi contenuti post-lancio che contribuiranno ad arricchirne l'offerta ludica, soprattutto per quanto riguarda il comparto multiplayer.