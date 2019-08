Gears 5: un video ci spiega l'editor di mappe per la modalità Escape

A circa un mese dall'arrivo nei negozi, The Coalition e Microsoft hanno pubblicato un nuovissimo filmato di Gears 5 che ci spiega ogni dettaglio sull'editor di mappe per la modalità Escape.

Nonostante il video in questione sia piuttosto breve, gli sviluppatori sono riusciti a racchiudere in pochi secondo tutte le principali informazioni di questa particolare funzionalità di gioco. Gli utenti hanno infatti l'opportunità di dare vita ai propri livelli, selezionando liberamente quali nemici far apparire in ogni stanza, dove posizionare le scorte di munizioni e quali armi sono consentite. Per quello che riguarda invece il design della mappa, il titolo mette a disposizione del giocatore una serie di stanze predefinite che possono essere combinate per creare i vari livelli, tenendo però conto di un indicatore che mostra il quantitativo massimo di oggetti e stanze che si possono inserire. Per accertarsi poi che i livelli non abbiano alcun tipo di problema, sarà obbligatorio per il loro creatore portarli a termine.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Gears 5 arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 13 settembre 2019 solo su PC (Windows 10) e Xbox One. Tutti gli abbonati a Xbox Game Pass potranno scaricare e giocare gratuitamente il gioco dal day one.

Sapevate che la modalità cooperativa online di Gears 5 avrà il supporto solo per 3 giocatori? Pare inoltre che tra gli Obiettivi di Gears 5 ci sia anche un omaggio a Reggie Fils-Aime.