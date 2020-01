Gears 5: ecco il video di "The Chain" degli Evanescence

Come ricorderete, gli Evanescence hanno scritto una canzone per la colonna sonora di Gears 5, il nuovo capitolo della celebre esclusiva Microsoft arrivato nel mese di Settembre dell'anno appena concluso. A distanza dunque di quattro mesi dall'uscita del gioco, la band ha diffuso anche il videoclip ufficiale.

Video che forse arriva un po' in ritardo, ma che farà sicuramente piacere ai fan della band e dello sparatutto di The Coalition, che anche nell'ultimo episodio ha ripagato le attese, come potete vedere dalla nostra recensione di Gears 5 (e se aveste bisogno di un aiuto, sul nostro sito trovate anche la guida alla campagna di Gears 5).

Nella descrizione trovano posto le paorle della cantante Amy Lee: "Il testo mi fa sentire la forza di unirsi insieme contro forze più grandi, che cercano di dividerci, forse anche dall'interno. Ho voluto farlo sentire nella nostra versione".

Ne ha parlato però anche il regista, P.R. Brown, che ha menzionato anche il gioco stesso: "L'obiettivo del video era mostrare il legame di questa band mentre ci regala una potente versione di un pezzo classico. Il legame con Gears 5 ci ha suggerito l'opportunità di combinare il mondo di gioco insieme ad una performance della band in un'ambientazione post-apocalittica. La band risorge dalle ceneri per stare insieme, unita. Abbiamo voluto così far sentire sia la forza del gruppo, sia quella del gioco".

Che ne pensate del video?