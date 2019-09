Gears 5 : Video Recensione 4K della modalità Multiplayer

Dopo aver analizzato la campagna in singolo della nuova, grandiosa esclusiva Microsoft, arriva il momento di valutare in modo definitivo anche il comparto multigiocatore. E se in single player il gioco si comporta benissimo, sparare online è veramente una goduria.

L'attesissimo gioco di The Coalition ha infatti tantissima carne al fuoco che vi aspetta, e promette di farvi restare incollati alla console per ore e ore di divertimento tanto in PvP quanto in PvE. È dunque arrivato il momento di vedere insieme se le promesse del team di sviluppo del gioco, siano state mantenute, nonostante alcuni problemi di Gears 5 con co-op, voip e chat emersi nelle ultime ore, su cui comunque gli sviluppatori sono già al lavoro.

