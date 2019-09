Gears 5: Dave Bautista, attore di Guardiani della Galassia, sarà un personaggio giocabile

Dave Bautista si è dichiarato un grandissimo fan della serie Gears of War in molte occasioni. Di recente, il celebre wrestler e attore apparso in film del calibro di Guardiani della Galassia e Blade Runner 2019 ha fatto di tutto per farsi ingaggiare per l'adattamento cinematografico, senza riuscirci. A quanto pare, potrà consolarsi in altro modo!

Bautista, infatti, ha appena annunciato su Twitter che diventerà un personaggio giocabile di Gears 5, nuovo capitolo della serie in procinto di arrivare su Xbox One e PC. Il suo debutto, in ogni caso, avverrà qualche giorno dopo l'uscita del gioco, ovvero il 15 settembre subito dopo l'evento WWE Clash of Champions 2019, giunto alla sua terza edizione. L'annuncio è stato inoltre accompagnato da un breve teaser trailer che mostra Bautista, vestito come un vero e proprio soldato COG, mentre indossa degli occhiali con un gesto da vero badass: "È quasi ora", afferma. Potete ammirarlo in calce a questa notizia.

Non è stato specificato in quale modalità potremo giocare nei suoi panni, ma quasi sicuramente sarà compreso il multiplayer competitivo. Gears 5, ricordiamo, potrà essere giocato su Xbox One e PC a partire dal 6 settembre da tutti i giocatori che hanno preordinato la Ultimate Edition e dagli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate. Tutti gli altri dovranno attendere il 10 settembre. Tra poche ore, a partire dalla mezzanotte, Ninja giocherà alla campagna di Gears 5 in diretta streaming sul suo canale Mixer.