Gears 5 x Gears Tactics, in arrivo Gabe Diaz: tutti i dettagli dal RazerCon

Durante il RazerCon 2020, i ragazzi di The Coalition hano confermato l'arrivo in Gears 5 di Gabe Diaz: il protagonista dello spin-off strategico Gears Tactics sarà disponibile da metà novembre su PC, Xbox One e Xbox Series X|S tramite un aggiornamento che coinvolgerà la modalità multiplayer del kolossal sparatutto.

In base alle indicazioni offerte dalla sussidiaria canadese degli Xbox Game Studios, per poter sbloccare la skin di Gabe Diaz basterà concludere il tutorial di Gears Tactics su PC o nella sua ormai prossima trasposizione per console Microsoft.

Una volta conclusa la fase di addestramento iniziale dello strategico "alla XCOM" legato alla serie di Gears of War, a partire dal 17 novembre effettuando il login a Gears 5 con il medesimo account si potrà sbloccare l'accesso al personaggio di Gabe per utilizzarlo nelle arene delle modalità multiplayer competitive e cooperative.

Come precisato da The Coalition, grazie all'update nextgen per Xbox Series X Gears 5 girerà in 4K e 60fps, con molteplici migliorie grafiche rappresentate, ad esempio, dall'utilizzo di un sistema di illuminazione evoluto, delle texture maggiormente definite e delle ambientazioni più ricche di dettagli. Quanto a Gears Tactics, vi ricordiamo che la versione console è entrata in fase Gold e uscirà il 10 novembre su Xbox One, Xbox Series X ed S, con ingresso immediato nel catalogo di Xbox Game Pass.