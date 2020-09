Gears 5 su Xbox Series S: il nuovo video gameplay mostra una partita a 120fps

La nuova e piccola Xbox Series S ha attirato sin da subito l'attenzione dei videogiocatori grazie all'elevata potenza che consente ad un prezzo incredibilmente competitivo di giocare a 1440p e a 60 fotogrammi al secondo. In un nuovo filmato di Gears 5 è possibile addirittura vedere la console in azione nella modalità multiplayer a ben 120fps.

Il filmato di gameplay, della durata di poco più di tre minuti, mette in evidenza le potenzialità tecniche della macchina da gioco next-gen di Microsoft in una partita di Cattura la Bandiera, durante la quale possiamo vedere la protagonista Kait Diaz muoversi e sparare senza alcun problema in termini di fluidità. Purtroppo non sono state diffuse informazioni sulla risoluzione del gioco quando si abilita questa particolare modalità a 120fps, ma è probabile che venga bloccata a 1080p proprio come il video pubblicato su YouTube. Va precisato che, stando alle dichiarazioni degli sviluppatori, sarà possibile giocare a Gears 5 a 120 fotogrammi al secondo esclusivamente nelle modalità multigiocatore online PvP, ed è quindi improbabile il supporto a questa modalità grafica nell'Orda.

