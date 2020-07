Gears 5 su Xbox Series X: 4K e 60fps tra le caratteristiche del gioco su next-gen

Nel corso di una diretta Twitch, The Coalition ha mostrato al proprio pubblico quali saranno le migliorie tecniche di Gears 5 su Xbox Series X, dal momento che il gioco farà parte dei titoli che riceveranno un upgrade gratuito grazie alla funzione che prende il nome di Smart Delivery.

Tra le principali caratteristiche del gioco su Xbox Series X troviamo il pieno supporto alla risoluzione 4K e ai 60 fotogrammi al secondo anche nei filmati (ricordiamo che su One X le cutscene giravano a 30fps) e, stando alle parole degli sviluppatori, si punta ai 120fps esclusivamente nella modalità multigiocatore online. Per quanto riguarda la qualità grafica, è stato promesso un upgrade che non farà rimpiangere minimamente la versione PC con tutte le opzioni grafiche settate ad Ultra e, anzi, pare che il gioco riesca a fare anche di meglio grazie ad ombre migliorate, un'illuminazione globale ed in tempo reale e il 50% di effetti particellari aggiuntivi, i quali renderanno le esplosioni ancor più coinvolgenti. Tutto ciò è accompagnato ovviamente da texture in alta definizione, una profondità di campo aumentata, diversi effetti di post processing (bloom lens flare, light shafts ed alti) oltre ad effetti aggiuntivi che daranno al gioco una marcia in più dal punto di vista tecnico.

Prima di lasciarvi ad alcuni screen catturati dal celebre insider Shinobi che mostrano le principali caratteristiche dello sparatutto, vi ricordiamo che anche Gears Tactics riceverà un trattamento simile sulla console di prossima generazione Microsoft.