Gears 5 su Xbox Series X: l'analisi di DF su update grafico, 120fps, VRS e latenza ridotta

Di ritorno dalla dimensione virtuale di Watch Dogs Legion con l'analisi sul Ray Tracing, il collettivo di Digital Foundry si sofferma sulle migliorie grafiche e ludiche promesse dall'update di Gears 5 su Xbox Series X.

Nell'ultimo approfondimento dedicato alla versione nextgen del kolossal sparatutto di The Coalition, il team di DF discute quindi degli interventi compiuti dalla sussidiaria canadese degli Xbox Game Studios per aumentare la risoluzione, il framerate e la qualità del comparto grafico.

Un aspetto che ha particolarmente colpito i ragazzi di Digital Foundry è quello della riduzione dlla latenza dell'input di Gears 5 su Xbox Series X, dovuto sia agli sforzi dei progettisti di Microsoft che all'impegno degli stessi autori di The Coalition. Sulla nuova console ammiraglia della casa di Redmond, l'ultimo atto dell'iconica epopea di Gears of War vanterà infatti una latenza degli input ridotta del 36% nella Campagna e del 57% nelle sfide Versus.

La maggiore responsività nei controlli verrà ulteriormente accentuata nel multiplayer a 120fps di Gears 5. Non meno interessante è poi l'appunto di Digital Foundry sul VRS, la funzione della Xbox Velocity Architecture che ha consentito agli sviluppatori di risparmiare fino al 12% del tempo di rendering su ogni frame grazie al Machine Learning della console. Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che Gears 5 riceverà altri contenuti su Xbox Series X e S come la "reskin" di Marcus Fenix con il volto di Dave Bautista, la modalità New Game+ e, da dicembre, l'espansione Hivebusters.