Gears 5 su Xbox Series X: approfondimento tecnico il 16 luglio durante Inside Unreal

Il 16 luglio alle 20:00 (ora italiana) The Coalition sarà protagonista della nuova puntata dello show Inside Unreal e per l'occasione mostrerà in azione Gears 5 su Xbox Series X, svelando dettagli sul comparto tecnico dell'aggiornamento next-gen.

Secondo quanto riportato dal programma dell'evento, lo studio mostrerà le novità legate al sistema di animazione facciale, illuminazione, Dynamic Character Rigs, streaming dei livelli e altri approfondimenti tecnici sulla versione di Gears 5 ottimizzata per Xbox Series X. Presenti i direttori tecnici Mike Rayner, Colin Penty e David Coleman, oltre al Community Manager di The Coalition Vic Brodin e il Level Designer Nick Christiani. Durante la diretta ci sarà spazio anche per Gears Tactics su PC, con un approfondimento anche in questo caso legato al comparto grafico.

Inside Unreal andrà in onda sul canale Twitch di Unreal Engine, appuntamento in programma giovedì 16 luglio alle 20:00 ora italiana, una occasione importante per vedere Gears 5 in azione su Xbox Series X e scoprire tutti i segreti legati alle migliorie apportate su Next-Gen, non è escluso che il gioco possa tornare a mostrarsi anche la prossima settimana durante lo show Inside Xbox del 23 luglio.