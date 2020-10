Gears 5 su Xbox Series X, più Batista per tutti: New Game+ e Bautista nella campagna

Gears 5 è uno dei giochi destinati ad accompagnare il lancio di Xbox Series X|S il prossimo 10 novembre. In quanto gioco di punta della casa, riceverà un corposo aggiornamento grafico next-gen che, grazie alla potenza aggiuntiva delle nuove console, lo renderà ancora più bello da vedere.

The Coalition, in ogni caso, non ha badato solamente all'aspetto, ma anche alla sostanza. Pertanto, quando Xbox Series X e S arriveranno sul mercato, Gears 5 si aggiornerà su tutte le piattaforme di gioco per dare il benvenuto a contenuti nuovi di zecca, a partire dalla nuova modalità New Game Plus per la campagna. Si tratta di un'esperienza aggiuntiva altamente personalizzabile, che non necessiterà di essere sbloccata completando l'intera avventura almeno una volta. Offrirà due livelli di difficoltà: Inconcepibile, in assoluto il più ostico del gioco, e Ironman, che mette a disposizione una sola vita per tutta la partita. Per fortuna, Jack sarà potenziato, aiutando i giocatori nell'impresa. Non mancheranno nuove skin per Kait, Del e JD, nuove skin per le armi, nuovi Achievement e dei "mutator", che attiveranno opzioni speciali come le teste giganti.



La calorosa accoglienza riservata all'inclusione di Batista (nome da wrestler di Dave Bautista) nel comparto multigiocatore, ha inoltre convinto i ragazzi di The Coalition a raddoppiarne la dose, e ad includere l'attore anche nella campagna. L'interprete di Drax il Distruttore nel Marvel Cinematic Universe e Sapper in Blade Runner 2049 sarà disponibile come skin alternativa di Marcus Fenix, arricchite per giunta da un doppiaggio dedicato nuovo di zecca.