Gears 5 per Xbox Series X è meglio della versione PC? Alex Battaglia fa chiarezza

Come evidenziato anche dalla nostra prova sul campo, Gears 5 gode di un buon impatto visivo su Xbox Series X, in queste ore sta circolando però uno screenshot che evidenzia una qualità grafica superiore rispetto al setting Insane su PC con NVIDIA GeForce RTX 3090. Ma sarà davvero così?

In realtà no e a chiarire la situazione ci pensa Alexander Battaglia di Digital Foundry, intervenendo con un messaggio sul suo profilo Twitter. L'immagine oggetto della discordia paragona Gears 5 (e in particolare mettendo in evidenza ombre e riflessi sul terreno) su Xbox One X, Xbox Series X e PC con preset Insane e GPU RTX 3090, dimostrando come la console Microsoft riesca a garantire effetti di qualità superiore.

A questo proposito Battaglia è molto chiaro: "Il present Insane per SSR (Screen Space Reflection) utilizza un effetto lucido per rendere più scuri i riflessi e donare a questi un maggior realismo, questa feature non è presente nel preset Ultra usato su Xbox Series X, per questo motivo la SSR risulta troppo definita e particolarmente brillante, dunque meno realistica."

L'ultima patch di Gears 5 ha preparato il gioco di The Coalition al prossimo aggiornamento che ottimizzerà il gioco per Xbox Series X/S, update disponibile per il download dal 10 novembre.