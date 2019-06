Gears 5 per Xbox: Video Anteprima della nuova modalità Escape dall'E3 2019

The Coalition approfitta dell'E3 di Los Angeles per svelare la nuova modalità Escape di Gears 5, in uscita il 10 settembre 2019 su PC, Xbox One e Xbox One X.

Pur avendo lasciato l'amaro in bocca per non aver mostrato in alcun modo la campagna single player dello sparatutto in terza persona, la software house ci ha concesso di dare uno sguardo a questa nuova modalità. Al contrario della modalità Orda, che ci vede stazionare in un'area da difendere dalle sempre più minacciose ondate di nemici, all'interno di Escape troviamo un'esperienza multiplayer PvE in cui il nostro compito sarà quello di avanzare senza sosta ed annientare ogni mostro sul nostro cammino in compagnia di altri due compagni, sia online che in locale.

Nella modalità Escape potremo impersonare tre personaggi diversi, facenti parte del team Hivebusters: Mac, un tank con l'abilità di generare temporaneamente uno scudo; Lahni, capace di elettrificare il suo coltello ed abbattere nemici di grosse dimensioni; ed infine Keegan, utile come supporto grazie alla sua capacità di rifornire di munizioni i propri alleati. Ognuno di questi presenterà un elenco di skill e abilità passive con cui potremo assecondare le nostre preferenza di gameplay.

Dopo questa prima prova, ambientata nella mappa The Hive, la modalità Escape ci è parso un contenuto secondario dal buon potenziale, un inno alla foga più esaltante, all'avanzamento instancabile ed alla cooperazione tra giocatori. Per ulteriori dettagli, vi rimandiamo alla nostra Anteprima dedicata alla modalità Escape di Gears 5. Ricordiamo che il nuovo sparatutto di The Coalition sarà pubblicato su PC Windows 10 e Xbox One il 10 settembre (il titolo sarà incluso al lancio nel catalogo di Xbox Game Pass).