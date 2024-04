Gears 6, affilate il Lancer: grandi novità in arrivo questa estate, secondo Jeff Grubb

Mentre in rete si continua a discutere delle ultime dichiarazioni di Cliff Bleszinski con l'auspicio dell'approdo di Gears of War su PlayStation, il giornalista Jeff Grubb solletica la curiosità della community Xbox preannunciando una 'grande sorpresa' su Gears 6 che dovrebbe arrivare questa estate.

Dopo aver suggerito l'arrivo di un PlayStation Showcase a maggio con Silent Hill, il redattore di VentureBeat ha colto l'opportunità offertagli dall'ultimo podcast di Kinda Funny per condividere le recenti anticipazioni delle sue 'gole profonde' interne a Microsoft.

A detta di Grubb, e dei suoi informatori anonimi, "questa estate potrebbero accadere delle cose molto interessanti su Gears 6, quindi sì, credo proprio che nel prossimo Xbox Showcase ci sarà spazio anche per Gears 6".

Il giornalista e insider ritiene quindi che The Coalition sarà tra i protagonisti indiscussi dell'Xbox Showcase 2024 di giugno, il prossimo, grande evento mediatico organizzato da Microsoft per presentare i futuri videogiochi first party (ma non solo) destinati ad arrivare nei prossimi mesi su PC, Xbox Series X|S e Game Pass. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Ritenete che i tempi per il reveal di Gears 6 siano ormai maturi o pensate che le ultime voci di corridoio sul prossimo capitolo della serie di Gears of War si tradurranno in un 'buco nell'acqua'? Fatecelo sapere con un commento!

Su Xbox Live - 10 EUR Carta Regalo [Xbox Live Codice Digital] è uno dei più venduti di oggi.