Gears 6 annunciato nel 2024? The Coalition stuzzica i fan della serie Xbox

Nel mentre CliffyB fantastica su un possibile reboot di Gears in stile God of War, The Coalition continua a mantenere un silezione riguardo al futuro della serie che perdura ormai da alcuni anni. Tuttavia, le cose potrebbero essere destinate a cambiare nel corso del prossimo anno.

Sebbene non ci siano ancora indicazioni ufficiali su quando potremo rivedere in azione la saga third-person shooter, Benjamin Huyghe, level designer presso The Coalition, ha lasciato intendere che il 2024 sarà un anno importante per i fan di Gears of War.

Come potete osservare dando uno sguardo al cinguettio che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, il level designer ha quotato il post dell'account di Gears pubblicato in occasione delle festività natalizie, per aggiungere in maniera laconica: "Ci vediamo nel 2024". Per quanto poco eloquenti, sono bastate queste poche parole per riattivare la fanbase di Gears, che a questo punto si aspetta notizie sostanziose a partire dal prossimo anno.

Come detto, non sappiamo molto sulla nuova iterazione della serie, ma gli utlimi rumor suggeriscono che Gears 6 potrebbe essere più vicino del previsto. Secondo l'insider Shpeshal Nick, The Coalition sta lavorando per espandere ulteriormente la formula della serie, aggiungendo una vera e propria componente open world dopo aver già sperimentato aree più ampie in Gears 5 rispetto agli episodi precedenti.