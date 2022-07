Gears 6: un annuncio di lavoro sembra confermare il nuovo capitolo della serie

È ormai da tempo che i videogiocatori si chiedono che fine abbia fatto Gears 6 e, con tutta probabilità, la risposta è appena arrivata grazie ad un annuncio di lavoro pubblicato da The Coalition.

Il portale di Microsoft dedicato esclusivamente alla ricerca di personale ha accolto circa una settimana fa una nuova voce riguardante proprio il team di sviluppo facente parte degli Xbox Game Studios. Attraverso questo annuncio di lavoro, il team con sede a Vancouver, in Canada, sta cercando di assumere un Lead Mission Designer per lavorare alla serie Gears of War, sebbene non venga specificato - per ovvie ragioni - il nome del progetto. Dal momento che tra le capacità e gli obiettivi dello sviluppatore da assumere vi siano quelle di gestire la creazione di una campagna, è improbabile che il gioco in sviluppo presso The Coalition non sia Gears 6.

In ogni caso, un annuncio del genere potrebbe essere un indizio sullo stato dei lavori e possiamo ipotizzare che ci vorrà ancora del tempo prima che Microsoft annunci in pompa magna questa nuova iterazione del brand. Sembrerebbe infatti che il team sia ancora incompleto e giusto qualche mese fa è stato pubblicato un annuncio attraverso il quale The Coalition cercava esperti di motion capture e Unreal Engine per Gears 6.