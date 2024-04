Gears 6 avrà una grafica clamorosa per un noto insider: 'Non siete pronti'

Seppur ancora senza informazioni ufficiali, si ritorna a parlare del futuro di Gears of War. Se il giornalista Jeff Grubb sostiene l'arrivo di grandi novità per Gears 6 quest'estate, un altro noto insider rincara la dose assicurando che il prossimo gioco della serie targata The Coalition sarà graficamente incredibile.

Su ResetERA, in una discussione riguardante Senua's Saga Hellblade II e la sua qualità tecnica, il noto insider Shinobi602 è intervenuto lasciando intendere che il futuro Gears 6 sarà ancora più impressionante rispetto all'opera Ninja Theory in ambito visivo. "Aspettate fino a quando non vedrete il nuovo Gears, le persone non sono pronte", si è limitato a dire Shinobi602 stuzzicando comunque le attenzioni dei fan con queste poche parole.

Gears 6 potrebbe dunque rivelarsi uno dei prodotti tecnicamente più ambiziosi mai creati dagli studi di Microsoft attraverso le generazioni, e c'è sempre più curiosità di scoprire come The Coalition porterà avanti il franchise con la sua prossima iterazione principale. Attualmente, però, il progetto resta ancora avvolto nel mistero e non è ancora mai stato mostrato ufficialmente, sebbene sembra che Gears 6 sia già entrato in piena produzione stando alle assunzioni effettuate da The Coalition.

Si incrociano dunque le dita per la prossima estate: vedremo finalmente Gears 6 in azione?

Su Carta Regalo Roblox - 800 Robux è uno dei più venduti di oggi.