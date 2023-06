Gears 6: Cliffy B vorrebbe far morire uno dei personaggi

Sebbene Cliffy B abbia ormai abbandonato il mondo dei videogiochi e non abbia più nulla a che fare con Gears of War, un suo recente messaggio sui social svela il modo in cui farebbe proseguire la storia dell’esclusiva Microsoft.

Stando al vecchio game designer di Epic Games, il modo migliore per dare una svolta all’intreccio narrativo di Gears 6 sarebbe quello di mettere in scena la morte di Marcus Fenix, il protagonista dei primi capitoli che continua ad essere presente anche nel nuovo corso del brand. Sebbene nel tweet non vengano spiegati nello specifico i motivi per cui secondo Cliffy B il personaggio andrebbe fatto fuori, è facile immaginare che il creatore della serie sia desideroso di vedere qualcosa di nuovo e che la storia si concentri finalmente solo sui nuovi personaggi come Kait Diaz.

In una delle risposte ai commenti che si possono trovare sotto il tweet, vediamo anche che l’ex sviluppatore non ha apprezzato le scelte prese da The Coalition sul versante narrativo, visto che ha criticato il modo in cui si conclude il quinto capitolo.

