Gears 6 con CliffyB? Il papà della serie vuole essere coinvolto nel progetto

A più di tre mesi di distanza dalle sue ultime dichiarazioni di CliffyB su Gears 6, l'istrionico creatore della serie di Gears of War si riaffaccia sui social per chiedere a Microsoft di essere coinvolto nello sviluppo del prossimo, attesissimo capitolo dello sparatutto in esclusiva Xbox.

Dalle colonne del profilo Twitter/X di Cliff Bleszinski, l'ex Lead Designer di Epic Games ha preso spunto dalle dichiarazioni rese di recente ai microfoni di ComicBook per ricordare che "Phil Spencer ha il mio numero, sarei felice di contribuire (allo sviluppo di Gears 6, ndr) in qualità di consulente".

CliffyB ha poi aggiunto che "ne abbiamo parlato un milione di volte. Sono sempre disposto a fare da consulente, Gears era e sarà sempre una parte enorme della mia eredità, quindi apprezzo e rispetto tutto questo interesse. Ciò detto, Microsoft e The Coalition non mi hanno contattato, ma se fossero intelligenti chiederebbero il mio contributo perché sarebbe oro, anche solo dal punto di vista delle pubbliche relazioni".

In chiusura del suo intervento, Bleszinski si dice quindi consapevole della mancata volontà di Microsoft nel coinvolgerlo nello sviluppo di Gears 6 e, rivolgendosi un'ultima volta ai suoi tanti fan, spiega che "per quanto apprezzi enormemente il vostro supporto e di quelli che mi conoscono dal mio lavoro con la serie di Gears... beh, direi che è giunta l'ora di andare avanti".