Gears 6 è entrato in piena produzione? Lo suggeriscono le assunzioni di The Coalition

The Coalition aveva già fatto intendere che l'annuncio di Gears 6 potrebbe arrivare nel 2024, e a suggerire come la compagnia stia intensificando i lavori sul nuovo capitolo della serie third person shooter sono le sue recenti assunzioni.

Come potete osservare tramite il cinguettio che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, The Coalition ha recentemente aggiunto alla schiera dei propri talenti numerose new entry, che ora ricoprono vari ruoli fondamentali per lo sviluppo di un videogioco. Tra questi abbiamo Michael Lachman (Environment Artist), Adriano Grasso (Senior Lighting Artist), Michelle Yang (Associate Producer), Jose Antonio Ong (Cinematic Animator), Matt Garnett (Technical Gameplay Designer), Ken Lastuka (Level Artist), Mary Agoncillo (Lighting Artist), e Chris Cabalquinto (Software Test Engineer).

A suggerire che Gears 6 potrebbe ormai essere entrato in fase di piena produzione sono soprattutto le assunzioni dei nuovi Technical Gameplay Designer, Associate Producer e Level Artist, che svolgono un ruolo cruciale nel game design. Ad alimentare le speranze, al momento, ci sono soltanto questi indizi, e dovremo necessariamente attendere i prossimi aggiornamenti da parte di The Coalition per saperne di più.



Pensando al futuro della serie a cui ha dato i natali quando ancora militava tra le fila di Epic Games, Cliffy B ha ipotizzato un reboot di Gears of War in stile God of Warx.