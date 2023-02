Gears 6 o Gears of War 6, Bleszinsky può tornare? Le domande di Joshua Ortega ai fan

Joshua Ortega si è appena aggiunto tra le fila di The Coalition, con tutta probabilità per tornare a lavorare sulla serie di Gears of War. Lo sceneggiatore non perde tempo e comincia a raccogliere il feedback dell'utenza in vista del prossimo capitolo della storica saga third-persona shooter.

Tramite una serie di messaggi su Twitter, Ortega ha chiesto ai fan alcune loro preferenze per il proseguo della serie. Innanzitutto, Ortega è interessato a sapere quale titolo vorrebbero per la nuova iterazione: Gears 6 o Gears of War 6? Il cambio di nomenclatura è avvenuto con il precedente episodio, nominato semplicemente Gears 5. Stando alle votazioni giunte sinora su Twitter, tuttavia, la maggior parte dell'utenza vorrebbe un ritorno al tradizionale "Gears of War".

Ortega ha quindi interpellato nuovamente gli utenti per comprendere quanto interesse ci sia in un eventuale ritorno di Cliff Bleszinsky, una delle figure chiave nella nascita e iniziale crescita del brand quando ancora apparteneva ad Epic Games. Un netto 85% dei votanti ha dichiarato di desiderare il ritorno di CliffyB.

Lo sceneggiatore ha poi rivolto altre domande ai giocatori, come quella su potenziali doppiatori che potrebbero essere coinvolti nel futuro della serie e se i lanci a mezzanotte verrebbero accolti in maniera positiva. A giudicare da tutto questo, insomma, sembra proprio che Ortega sarà pienamente coinvolto nello sviluppo di Gears 6 (o Gears of War 6).

Secondo Jeff Grubb, The Coalition ha cancellato un gioco minore per concentrarsi su Gears 6.