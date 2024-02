Gears 6 e Gears of War Collection anche su PS5? Ne parla Jeff Grubb

In attesa del discorso di Phil Spencer sulla strategia multipiattaforma di Microsoft, in rete rimbalzano nuovi rumor sulle IP Xbox che sembrerebbero essere destinate ad approdare in futuro su PS5 e Switch: stando a Jeff Grubb, tra i franchise 'in odore di porting' ci sarebbe anche Gears of War.

Nel corso dell'ultima puntata del podcast Game Mess Decides, il noto giornalista e insider di VentureBeat riferisce di aver appreso dalle sue 'gole profonde' interne al team Xbox di una discussione che starebbe avvenendo tra i vertici di Microsoft Gaming e le alte sfere della casa di Redmond in merito, appunto, alle opportunità e ai possibili rischi derivanti dall'arrivo della serie di Gears of War su console PlayStation.

Lo stesso Grubb, ad ogni modo, ribadisce che le discussioni in corso tra i responsabili del team Xbox e gli alti dirigenti della multinazionale statunitense non avrebbero ancora portato a una decisione, in un senso o nell'altro.

"L'arrivo di Gears of War su PlayStation rientra nelle possibilità ma stanno ancora valutando il da farsi, perciò non significa che accadrà", è il messaggio che Grubb lancia a chi spera (o teme?) l'approdo di una delle IP storiche di Xbox su piattaforme come PlayStation 5 e, perché no, anche PS4, Nintendo Switch e (in prospettiva futura) Switch 2. Intanto, in rete tengono banco le ultime riflessioni di Michael Douse: secondo il dirigente di Larian, la strategia multipiattaforma di Microsoft è la scelta giusta per garantire un futuro prospero al team Xbox e alle sue innumerevoli IP.