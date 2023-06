Gears 6, 'grandi cose' in arrivo da The Coalition: parla Jez Corden

Accanto all'annuncio ufficiale di Project Maverick, nome in codice per un nuovo titolo Microsoft sviluppato dagli autori di Gears of War: Judgment, emergono interessanti indiscrezioni sulle attuali attività di The Coalition.

Grande assente dal palco dell'Xbox Games Showcase, la software house incaricata di portare avanti la serie di Gears of War è da tempo silenziosa. Un riserbo che sta incuriosendo gli appassionati, ansiosi di scoprire quale sarà il prossimo titolo realizzato dagli autori di Gears 5.

Stando a quanto riferito da Jez Corden, firma di Windows Central notoriamente molto vicina agli ambienti di casa Microsoft, sarà necessario attendere ancora un po' di tempo prima di poter vedere The Coalition svelare le sue carte. L'insider rassicura però il pubblico, garantendo che la pazienza dimostrata "sarà ricompensata". Nel Tweet che trovate in calce a questa news, Jez Corden afferma infatti di "aver sentito cose abbastanza impressionanti su quello che The Coalition sta preparando" per il futuro della serie di Gears of War.



L'insider non ha purtroppo condiviso ulteriori indizi in merito alla natura dei prossimi progetti del team Microsoft. In attesa di reveal ufficiali, ricordiamo che solo pochi mesi fa The Coalition garantiva di voler spingere la serie di Gears of War "oltre i limiti".