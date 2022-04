Gears 6, Half-Life 2 Remaster, Final Fantasy 9 Remake: cosa resta del leak NVIDIA?

Come molti ricorderanno, un leak emerso dal database di NVIDIA GeForce Now aveva aperto la strada ad un'ampia rassegna di speculazioni legate a tantissimi giochi ancora non annunciati.

Nonostante le smentite offerte dalla compagnia tech, ben presto l'elenco dei titoli inclusi nell'elenco e poi effettivamente diventati ufficiali ha cominciato ad allungarsi. Da Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition all'annuncio di Crysis 4, passando per il recente reveal di Kingdom Hearts IV, pare lecito ipotizzare che nei prossimi mesi sarà possibile spuntare ulteriori voci della lista. Ma quali produzioni mancherebbero all'appello?

I grandi nomi non mancano, con il leak NVIDIA che includeva riferimenti al ritorno di The Coalition con il nuovo Gears 6. Presenti poi anche Forza Motorsport 8, Dragon's Dogma 2 e un attesissimo remake di Final Fantasy IX. Sul fronte dei rifacimenti, la lista citava anche un Half-Life 2 Remastered, Batman: Arkham Knight RTX Remaster, BioShock Remastered e Mirror's Edge Remastered. Non mancano infine riferimenti a Monster Hunter 6. Insomma, tanta carne al fuoco, che potrebbe concretizzarsi nel medio-lungo periodo, con annunci dedicati che potrebbero giungere, ad esempio, nel periodo estivo, ad esempio in concomitanza con la Summer Game Fest 2022.



Tra i titoli citati dal leak di NVIDIA GeForce, quale gioco vi augurate che possa essere presto annunciato in maniera ufficiale?