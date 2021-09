Gears 6, Halo 5 e un gioco Microsoft non annunciato per PC avvistati in GeForce Now

Oggi sono comparsi in rete dei documenti estrapolati dal database di NVIDIA GeForce Now, contenenti informazioni che sarebbero dovute rimanere confidenziali. Grazie ad essi, è stata scoperta l'esistenza di molti giochi per PC non ancora annunciati in fase di testing, alcuni provenienti dai PlayStation Studios, altri dagli Xbox Game Studios.

Dei giochi PlayStation Studios in fase di test su GeForce Now ve ne abbiamo già parlato in separata sede: oltre ad alcuni titoli già pubblicati, ci sono anche Gran Turismo 7, God of War e Horizon Forbidden West. Lato Xbox Game Studios, segnaliamo innanzitutto la presenza di Gears 6, nuovo capitolo della serie non ancora presentato ufficialmente, e Halo 5: Guardians, praticamente l'ultimo gioco della serie di Master Chief a non essere ancora giunto su PC.

A questi si aggiungono le menzioni di alcuni progetti con nome in codice: Project Holland viene associato a Fable, reboot della serie attualmente in vista di sviluppo presso gli studi di Playground Games; Project Typhoon parrebbe avere a che fare con Contraband, nuovo open world di Avalanche in sviluppo per Xbox Game Pass; dietro il nome Project Woodstock si celerebbe invece un gioco della serie Forza.

Il più interessante di tutti è tuttavia Oxide, un titolo he fino ad oggi non era mai stato oggetto di report. WindowsCentral, nel tentativo di vederci più chiaro, ha contattato delle sue fonti scoprendo che potrebbe trattarsi di un gioco ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo, internamente indentificato come Project Indus, e probabilmente aderente al genere strategico/simulativo con elementi city-building. Restiamo in attesa di una comunicazione ufficiale da parte di Microsoft.