Gears 6, insider rassicura sulle prestazioni su Xbox: girerà a 60fps

Secondo le recenti indiscrezioni, Gears 6 avrà una grafica clamorosa e punterà quindi molto sull'impatto visivo. Questo vuol forse dire che che il nuovo gioco di The Coalition offrirà prestazioni limitate su Xbox?

Stando a quanto dichiara shinobi602, noto insider che negli anni si è dimostrato piuttosto affidabile, non c'è da preoccuparsi. Pur non parlandone in maniera propriamente esplicita, ha lasciato intendere che Gears 6 girerà a 60 frame al secondo su console Xbox. L'intervento è arrivato sulle pagine di ResetEra, dove alcuni giocatori stavano esprimendo le proprie preoccupazioni riguardo ad un possibile cap a 30fps di Gears 6. I dubbi dell'utenza sono sorti a seguito delle dichiarazioni su Hellblade 2 e sui 30fps su Xbox.

The Coalition lavora ormai da diversi anni su Unreal Engine 5, e lo studio si è subito dimostrato interessato a conoscere a fondo il motore grafico di Epic Games, che con tutta probabilità che muoverà il prossimo capitolo della saga di Gears. È probabile, dunque, che grazie ai suoi approfondimenti il team abbia trovato il modo di far coesistere la vociferata "grafica clamorosa" con delle alte presazioni di gioco. Non è per nulla da escludere, inoltre, che Gears 6 proponga diverse modalità grafiche, così da accontentare tutti i giocatori. C'è infine da ricordare che già Gears 5 proponeva già un'esperienza a 60fps su Xbox One X (anche su Xbox One in multiplayer), pur potendo vantare un ottimo comparto grafico.

Per il resto, si attende ancora l'annuncio ufficiale di Gears 6, che potrebbe arrivare in concomitanza con l'Xbox Showcase di giugno.

