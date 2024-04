Gears 6 e oltre: Kate Rayner supervisionerà lo sviluppo dei giochi Xbox su UE 5?

Dopo aver condiviso in rete i dettagli dell'email aziendale di Sarah Bond sul futuro di Xbox Next Gen, il giornalista Jez Corden coglie l'occasione offertagli dagli ultimi podcast di Xbox Two e Iron Lords per offrire ulteriori anticipazioni sulle mosse compiute dagli studi Xbox.

Stando a quanto sostenuto dal noto redattore e insider di WindowsCentral, i vertici della divisione videoludica della casa di Redmond avrebbero affidato a Kate Rayner di The Coalition l'importante incarico di supervisionare lo sviluppo dei titoli first party Xbox su Unreal Engine 5.

In qualità di vicepresidente e Technical Director di The Coalition, quindi, per Microsoft sarebbe proprio Rayner la figura più adatta per condividere con gli Xbox Game Studios tutte le competenze e l'esperienza maturata dagli sviluppatori della serie di Gears of War e del sempre più rumoreggiato Gears 6, il cui reveal sarebbe previsto all'Xbox Showcase di giugno.

Nel 2022, d'altronde, fu la stessa Rayner a presentare al mondo la bomba grafica della tech demo di Unreal Engine 5 su Xbox Series X, descrivendone in termini entusiastici le funzionalità e le potenzialità nello sviluppo di esperienze interattive di ultima generazione: in quell'occasione, Rayner spiegò che Unreal Engine 5 consente di realizzare videogiochi con "un numero di dettagli semplicemente incredibile, superiore di 100 volte rispetto a ciò che era possibile fare prima. I soli bulbi oculari di un personaggio creato da zero su Unreal Engine 5 possono vantare un numero di vertici e poligoni superiore a quello dell'intero modello poligonale di un qualsiasi personaggio di un gioco tripla A della passata generazione. E questo per tacere delle enormi potenzialità di tecnologie come Lumen e Nanite nello sviluppo di esperienze cinematografiche, tanto a livello grafico quanto nel rendering dell'illuminazione".

