Gears 6 e oltre: Microsoft punta a estendere il marchio di Gears of War

Mentre gli appassionati guardano con curiosità e interesse agli annunci di lavoro riguardanti Gears 6, Microsoft non nasconde la propria intenzione di volersi assicurare tutti i diritti per lo sfruttamento commerciale del marchio di Gears of War in ambiti "non videoludici".

La richiesta di estensione del trademark di Gears of War è stata presentata nella giornata di martedì 20 settembre 2022 presso l'uffico brevetti degli Stati Uniti e, di conseguenza, si trova ancora in fase di valutazione da parte delle autorità preposte.

La documentazione prodotta dalla casa di Redmond abbraccia tutti gli ambiti in cui l'IP di Gears of War potrebbe essere impiegata per scopi non direttamente connessi allo sviluppo di videogiochi. Nel trademark, infatti, Microsoft chiede all'ufficio brevetti di ottenere il pieno controllo della proprietà intellettuale e del logo di Gears of War per la realizzazione di prodotti come giocattoli, giochi da tavolo, oggetti di merchandising, giochi di carte collezionabili, articoli sportivi, giochi arcade e generici prodotti multimediali.

La fase di valutazione della nuova richiesta presentata da Microsoft dovrebbe concludersi entro breve, se consideriamo che il colosso tecnologico americano possiede già tutti i diritti sull'IP videoludica di Gears of War e che la serie è legata in maniera indissolubile alla famiglia di console Xbox. Decisamente più 'complicato' è invece il percorso intrapreso dalla casa di Redmond per portare a termine l'acquisizione di Activision, Blizzard e King, come dimostrano le tensioni per il botta e risposta tra Microsoft e Sony per il futuro di Call of Duty e le tempistiche richieste dalle autorità antitrust internazionali per valutare ogni possibile rischio di monopolio (e con esso di danno alla concorrenza) derivante da questo affare da 70 miliardi di dollari.