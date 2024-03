Gears 6 su PlayStation 5? Lo spera Cliff Bleszinski... citando Ronald Reagan!

Dopo aver risposto a tono alle assurde polemiche sulla 'deriva woke' di Gears of War, Cliff Bleszinski ammette di guardare con entusiasmo all'apertura di Microsoft al multipiattaforma e, con essa, all'ipotetico arrivo di Gears 6 (o dei capitoli precedenti della serie da lui ideata) su PS5.

Discutendo dell'argomento con i giornalisti di GameRant, il papà di Gears of War prende in prestito una delle frasi più storiche pronunciate dall'ex presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan nel discorso tenuto durante la sua visita a Berlino nel 1987: "Faccio mie le parole di Reagan (lo so, sono vecchio), 'Mr. Gorbaciov, abbatta questo muro!', perché penso che sia proprio quello che sta cercando di fare Phil Spencer. Sta optando per il modello Netflix, lo si capisce dalla strategia portata avanti con Xbox Game Pass e dalle sue continue dichiarazioni sul voler portare Xbox su ogni dispositivo. Fino a poco tempo fa la gente era solita scherzare sull'arrivo di Gears of War su PlayStation, è da più di un decennio che sento e leggo queste battute ma io il punto di vista è chiaro. 'Più siamo, meglio è per tutti'".

Il creatore dell'odissea sparatutto di Marcus Fenix e compagni si dice perciò estremamente favorevole all'ipotesi dell'approdo di Gears of War di PlayStation 5, anche perché, come spiega lo stesso CliffyB, "se le persone possiedono una PS5 e sono in grado di giocare i titoli Gears di nuova generazione, significa che in giro vedremo più gente con tatuaggi di Gears of War! Il fandom è una cosa seria e lo adoro, specie se riguarda Gears of War. D'altronde, è un aspetto del mio lavoro che ho imparato da uno dei miei eroi, John Romero, che è sempre stato un maestro nel ricordare alle persone l'importanza dei suoi progetti passati e al contempo la necessità di proiettarsi al futuro".

